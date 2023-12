Tour of Austria macht offiziell wieder im Alpendorf halt

Auch 2024 macht das österreichische Radspektakel wieder Halt in St. Johann. Tourdirektor Thomas Pupp ist voll des Lobes und freut sich auf die Etappe in der Pongauer Bezirkshauptstadt.

Der österreichische Radsport befindet sich weiter im Aufwind. Und mittendrin befindet sich St. Johann. Vor Kurzem wurde offiziell bestätigt, dass das Alpendorf erneut Ziel der Glockner-Etappe und damit des Aushängeschildes der Tour of Austria sein wird. "Die Vorzüge von St. Johann sind vielzählig", erklärt Thomas Pupp, Tourdirektor der Tour of Austria im PN-Gespräch. "Über Jahre hinweg entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung zu allen Beteiligten - vom Bürgermeister über Tourismusverband bis zu Peter Stankovic, einem der Leuchtfiguren des österreichischen Radsports."

Tourdirektor gibt St. Johann 9,5 von 10 Punkten

Gerade auch die geografische Lage im Zentrum Österreichs mache die Pongauer Bezirkshauptstadt zu einem Highlight der Tour. "Man erreicht das Ziel im Alpendorf von allen Seiten. Und die Nähe zum berühmtesten Berg Österreichs - dem Großglockner - ist nur ein weiterer positiver Aspekt, der St. Johann für die Tour of Austria so attraktiv macht", führt Pupp fort.

Auch bei den Sportlern und Betreuern sei die Station in St. Johann sehr beliebt. "Es ist nicht nur die wunderschöne Aussicht neben der Strecke und der lässige Anstieg hin zur Zieleinfahrt. Die Starter wissen auch die tadellose Verpflegung zu schätzen, die man nicht nur in St. Johann sondern entlang der gesamten Tour of Austria Strecke auf höchstem Niveau vorfindet. Wir bekommen vom internationalen Starterfeld jedes Jahr positive Rückmeldungen und freuen uns die Tour of Austria so weiterführen zu können", hebt Thomas Pupp abschließend hervor.