Tour-de-France-Held Felix Gall führt Rennen um den Salzburger Dom an

Salzburger Radsportspektakel Cyclodome lockt Weltklassesportler zum Wettstreit in die Altstadt. Nachwuchshoffnung Dominik Hödlmoser ist bei seinen Heimrennen gleich dreifach gefordert.

Wer die nächsten Tage Radsport der Spitzenklasse hautnah miterleben will, muss in Salzburg nur zum Dom pilgern. Bei der Premiere des Events Cyclodome wird am Donnerstag die Tradition des Altstadtkriteriums spektakulär wiederbelebt. Am Freitag wird vom Rennrad auf das Mountainbike umgesattelt. Statt schneller Runden um den Dom zu drehen, heißt es beim Eliminator auf dem Residenzplatz einen mit Hindernissen gespickten Parcours zu bewältigen.

Am Samstag steht im Rahmen des Tags des Sports gleich das nächste Radsporthighlight in der Landeshauptstadt an. Beim City Hill Climb gilt es, mit dem Rennrad oder dem Mountainbike schnellstmöglich vom Kapitelplatz auf die Festung Hohensalzburg zu stürmen. Dabei sind auf einer Strecke von 900 Metern 120 Höhenmeter zu bewältigen, wobei die steilste Passage eine Steigung von 32 Prozent aufweist.

Seit 1. September laufen die intensiven Vorarbeiten für den Aufbau des Eventgeländes in der Altstadt. Bis zum späten Mittwochabend wurde noch an letzten Details gearbeitet. Um den Zugang zum Dom weiterhin zu gewährleisten, wurde sogar eigens eine Fußgängerbrücke errichtet. Um die Gefahren für die im Höchsttempo um den Dom flitzende Radelite zu minimieren, wurden kritische Stellen wie die Dombögen sogar gepolstert.

Als großes Zugpferd konnten die Veranstalter Radsportprofi Felix Gall verpflichten. Der 25-jährige Österreicher hat heuer vor allem bei der Tour de France für internationale Schlagzeilen gesorgt. Herausragend war sein Triumph auf der Königsetappe nach Courchevel, der ihn letztlich in der Gesamtwertung der Traditionsrundfahrt auf dem hervorragenden achten Platz landen ließ.

Ein Star dieses Kalibers hebt nicht nur das Niveau und das Zuschauerinteresse, er sorgt auch bei den Talenten in den Nachwuchsklassen für einen kräftigen Motivationsschub. Diese eröffnen am Donnerstag (12 Uhr) das Radsportspektakel, bevor bei einem Charity-Rennen mit Sport- und Politprominenz in Dirndl und Lederhosen Geld für den guten Zweck eingefahren wird.

Ein wahres Marathonprogramm hat sich Lokalmatador Dominik Hödlmoser vorgenommen. Der 17-jährige Mountainbiker aus Plainfeld steht erst beim Cyclodome im Kriterium und im Eliminator am Start, ehe er am Samstag auch noch den City Hill Climb in Angriff nimmt.

Programm

Kriterium am Donnerstag:

11.45 − Startaufstellung

12.00 − Start der Nachwuchsrennen, U7 bis U17

14.10 − Siegerehrung aller Klassen

14.45 − Start des Charity-Rennens

15.30 − Trial Show von Kilian Maderegger

16.00 − Start des Damen-Kriteriums, Elite, U23 und Juniorinnen

17.30 − Siegerehrung

18.15 − Start des Herren-Kriteriums, Elite, U23 und Junioren

19.30 − Siegerehrung

19.45 − Versteigerung eines Charity-Rennrads

Eliminator am Freitag:

11.30 − Start der Nachwuchsrennen, U9 und U11

12.00 − Siegerehrung, U9 und U11

12.45 − Qualifikation, U13, U15, U17

13.45 − Start der Eliminatorrennen, U13, U15, U17

15.30 − Finalläufe, U13, U15, U17

16.20 − Qualifikationsläufe, Elite, Junioren, U23, Masters

16.50 − Start des Eliminatorrennens

17.25 − Einladungsrennen XCC

18.10 − Viertelfinale der Elite

19.20 − Finalläufe

Im Anschluss: Siegerehrung

Teilnehmer (Auswahl)

Elite Herren: Felix Gall, Herrmann Pernsteiner, Riccardo Zoidl, Sebastian Schönberger.

Elite Damen: Marion Fromberger, Elodie Kuijper, Sarah Kastenhuber.

Charity-Rennen: Julian Eberhard (Biathlon), Thomas Stangassinger (Ski Alpin), Florian Gschaider, Manuela Stöckl (Tanz), Sandra Klemenschits (Tennis), Otto Konrad (Fußball).