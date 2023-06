Trailrunner in Gastein forsten beschädigte Waldgebiete auf

Als Startschuss der Adidas-Infinite-Trails setzte die Berglauf-Community die ersten 100 von 800 Zirben, um der Natur etwas zurückzugeben.

Im Rahmen des internationalen Trailrunning-Events Adidas-Infinite-Trails in Gastein haben die Organisatoren des Rennens im vergangenen Jahr eine Aktion initiiert, um beschädigte Waldgebiete im Gasteiner Tal wieder aufzuforsten. Mit einer symbolischen Geldspende von fünf Euro pro Baumsetzling haben die Teilnehmenden, Zuschauenden und Veranstaltungspartner insgesamt 800 Setzlinge erworben. Die ersten 100 Zirben wurden am Freitag in der Nähe der Graukogel-Mittelstation im Rahmen des Trail Community Weekends gepflanzt.

Das "aIT Community Weekend" vereint Trail-Communities aus Deutschland, Zürich und Wien sowie "Local Runners" aus dem Gasteinertal. 75 Trailrunner haben die Möglichkeit, Teile der Rennstrecken zu erkunden, die neuesten Produkte zu testen und sich über die optimale Vorbereitung auf das Rennen am 9. September auszutauschen. Es ist die Gelegenheit, gemeinsam und ohne Renndruck die Leidenschaft für den Trailrunning-Sport zu teilen und gleichzeitig die Gasteiner Bergwelt zu genießen.

Trailrunning wird immer populärer

Die Baumpflanzaktion ist ein Schritt zur Wiederherstellung von geschädigten Waldgebieten im Gasteiner Tal. Baumschäden können durch Extremwetterereignisse wie Stürme, Hagel, Lawinen oder Muren sowie Schädlinge und Krankheiten entstehen. Auch der Klimawandel hat erhebliche Auswirkungen auf die alpinen Wälder.

Die Zirben, auch als Königinnen der Alpen bekannt, sind für ihre ökologische Bedeutung berühmt. Die Teilnehmenden der Adidas-Infinite-Trails tragen aktiv dazu bei, den Wald wieder aufzubauen und die einzigartige Umwelt des Gasteiner Tals zu erhalten.

Im Herbst, im Rahmen der Veranstaltung vom 8. bis zum 10. September, wird eine zweite Baumpflanzaktion stattfinden. Die übrigen 700 Baumsetzlinge werden im Bürgerwald im Angertal gepflanzt.