Trailrunner Manfred Passrugger lief sein härtestes Rennen

Beim Zieleinlauf um circa halb 7 in der Früh waren die Passruggers Beine schon schwer.

"Eine brutale Herausforderung"

"Es war eine brutale Herausforderung", berichtet Passrugger zurück in der Heimat. "Vor allem die Nächte kommen dir während des Rennens ewig lang vor, man wartet nur auf den Sonnenaufgang." Start für den UTMB war am Freitag um 18 Uhr. Dann hat Passrugger zwei Nächte und einen Tag lang laufend und gehend in der Bergwelt rund um Chamonix verbracht. Von den über 36 Stunden hat er nur eine Stunde und 41 Minuten pausiert. "Andere haben sich zum Schlafen niedergelegt, aber dann hätte ich mich nicht mehr zum Weitermachen aufgerafft", erklärt der Schwarzacher, der während des Rennens 17.000 Kalorien verbrannt hat.

Durchkommen als mentale Challenge

Die enorme Distanz hat Passrugger aber auch zu Schaffen gemacht. "Anfangs wollte ich in einer Zeit zwischen 30 und 35 Stunden fertig werden. Aber ich habe zu schnell angefangen und ab der Hälfte ging es dann nur noch ums Durchkommen." Zwischendurch habe er mehrere Male ans Aufgeben gedacht. "Meine zwei Kinder und meine Frau waren Gott sei dank als Begleitung dabei und haben mir immer wieder Mut gemacht. Sonst hätte ich das nie geschafft." Irgendwann sei das Rennen zu einer reinen Kopfsache geworden.