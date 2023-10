280 Trailrunner stellten sich der sportlichen Meisterprüfung in Werfenweng

Zahlreiche Athleten strömten am vergangenen Wochenende nach Werfenweng, um sich bei Alpin Team Trail 2023 mit den besten Trailrunnern zu messen. Die Einnahmen des Events kommen heuer Provinzenz in Schwarzach zu Gute.

Thomas Wallner feierte im Zieleinlauf seinen zweiten Platz in der K23 Wertung

Der Alpin Team Trail 2023 machte Werfenweng zum Hexenkessel. 280 Starter kamen zum sportlichen Höchstleistungstest in den Pongau und traten in den Kategorien K23 und K50 gegeneinander an.

Der K23 führte 185 Starter über 1523 Höhenmeter und 23 Kilometer. Die schnellste Zeit bei den Damen lieferte dabei Isabell Speer, die bereits nach 2:16:36 Stunden die Ziellinie kreuzte. Wenig später folgte Petra Vavříková (2:29:33h) und Platz drei sicherte sich Katharina Loidl (2:41:24h).

Bei den Herren sicherte sich Dominik Hirczy Platz eins. Er feierte nach 2:08:39 Stunden den Sieg. Thomas Wallner (2:12:33h) und Lukas Schaidreiter (2:16:49h) komplettierten das Podium.

95 Teilnehmer wagten es, sich der Herausforderung des K50 Laufes zu stellen. Diese körperliche Meisterprüfung wartete mit 3450 Höhenmeter und einer Länge von 52 Kilometer auf die Sportler. Als erste Dame im Ziel durfte sich Lisa Wimmer - mit einer Zeit von 6:12:32 Stunden - feiern lassen. Silber sicherte sich Kristyna Cerna (6:18:00h) und die Bronzemedaille nahm Esther Fellhofer mit nach Hause.

Bei den Herren überquerte Stefan Ungericht als Schnellster die Ziellinie (2:29:33h). Thomas Reichl sicherte sich nach 5:39:03 Stunden knapp zwei Minuten vor Sepp Jetzbacher, der nach 5:41:38 Stunden als Drittplatzierter das Ziel erreichte, souverän den zweiten Platz am Podium der K50 Wertung.

"Die Einnahmen aus dem Alpin Team Trail, einem Charity-Event, kommen in diesem Jahr Provinzenz in Schwarzach im Pongau zugute. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen und der Gastro-Einnahmen am Renntag, wird es uns heuer möglich sein, mehr als 20.000 Euro zu spenden", freut sich Martin Lindinger, Chef des Organisations-Komitees des Alpin Team Trails.