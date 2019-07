Im Vorjahr noch Streckenposten, liefen drei Gasteiner ins Spitzenfeld der Trailrunning-WM.

Matthias Naglmayr, Alexander Rieser und Johann Stuhler sind am Samstag nicht Weltmeister geworden. Als die Topfavoriten Dimitrii Mityaev (Russland), Luis Alberto Hernando (Spanien) und Timothy Olson (USA) nach 13:04:27 Stunden, 127 Kilometern und 7600 Höhenmetern um kurz nach 17 Uhr als Erste das Ziel in Bad Hofgastein erreichten, war der Weg für Schlussläufer Stuhler noch weit. Gefeiert wurden die drei Gasteiner nach ihrem 13. Platz bei der ersten Trailrunning-Team-WM aber wie Helden. Als bestes Salzburger Trio - und zweitbestes Team mit österreichischer Beteiligung - bekamen sie den Sonderpreis "Local Heroes" und enormen Zuspruch von den vielen Zuschauern entlang der Strecke über ihre Hausberge.

"Die Fans haben uns nach vorn gepeitscht. Es war in der Hitze ein brutaler Fight, aber auch ein Mega-Gefühl", sagt Stuhler, dessen Berglauf-Marathon direkt an seinem Haus in Mitterberg vorbeiführte. Schon mit dem 16. Rang beim 15-Kilometer-Prolog am Donnerstag hatten die Lokalmatadore eine Euphorie entfacht. Dass am Samstag nach 15:41:19 Stunden nur zwölf Teams schneller waren, überraschte sie dennoch selbst. "Damit hätten wir nie gerechnet. Schon die Top 50 wären stark gewesen", erklärt der 26-Jährige, der in der Vergangenheit eher als Tourengeher und Torjäger des Hofgasteiner Fußballclubs aufgefallen ist und wie Naglmayr nun erstmals an einem Trailrun teilnahm. "Im Vorjahr waren wir noch Streckenposten."

Stark präsentierten sich auch einige andere Pongauer Lauf-Asse. Der Bischofshofner Markus Stock eroberte im Mixed-Bewerb sogar die Silbermedaille (18. Gesamtrang). Sepp Jetzbacher, Michael Canins und Georg Kreer wurden 29. der Gesamtwertung. Stuhlers Ex-Kickerkollegen Dominik Hirczy und Johann Rudigier landeten an der 34. Stelle.

