Trainerrauswurf sorgt für Aufregung in Gneis

Dass Fritz Oberascher nach zweieinhalb Jahren gehen muss, stößt der Mannschaft sauer auf. Einige Führungsspieler überlegen sogar einen Vereinswechsel.

Als Fritz Oberascher den Landesligisten Gneis im Sommer 2018 übernommen hat, hatten die Städter nur wenige Wochen davor den Abstieg in die 1. Klasse Nord mit einem überraschenden Kantersieg in der letzten Runde gegen Faistenau verhindert. Der ehemalige Austria-Kicker formte innerhalb kürzester Zeit eine konkurrenzfähige Mannschaft und landete in seinem Premierenjahr auf Rang sechs der 2. Landesliga Nord. Auch in den folgenden eineinhalb Jahren hatte der Stadtverein keine Abstiegssorgen.

Trotzdem fällt Oberascher nun einer sportlichen Neuausrichtung zum Opfer. ...