Trainerwechsel in der Salzburger Liga: Bramberg zieht "letzten Joker" im Abstiegskampf

Stoyan Uzunovs Amtszeit ist nach fünf Runden und fünf eroberten Punkten wieder zu Ende. Die Oberpinzgauer, die zuletzt auf einen Abstiegsplatz gerutscht waren, installieren ein Trainertrio.

Bramberg ist im Frühjahr bisher klar unter den eigenen (hohen) Erwartungen geblieben. In Bürmoos kassierten die Oberpinzgauer zuletzt eine 1:4-Niederlage. Fünf Punkte in fünf Spielen ließen auf den neunten Platz der Salzburger Liga zurückrutschen. Dieser ist der erste Abstiegsrang. Nach dem Spiel am Wochenende nahm Sektionsleiter Martin Innerhofer in erster Linie seine Kicker in die Pflicht. Nach einigen Gesprächen steht nun fest: Stoyan Uzunov, der im Winter als Nachfolger von Johannes Schützinger zurückgeholt worden war, hat am Dienstag sein letztes ...