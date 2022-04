Trainerwechsel in Straßwalchen - "Die Chemie passt nicht mehr"

Straßwalchen trennt sich nach der Saison von Trainer Florian Königseder.

Wirklich überraschend kam die Nachricht am Mittwoch nicht: Der Salzburg-Ligist Straßwalchen hat am Dienstagabend entschieden, dass Florian Königseder ab Sommer nicht mehr Trainer sein wird. Nachfolger ist Tomislav Jonjic, der den Ligakonkurrenten Thalgau, wie vereinbart, im Sommer wieder verlassen wird. "Die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft passt nicht mehr. Nachdem wir nicht zwölf Spieler austauschen können, müssen wir beim Trainer handeln", erklärt Straßwalchens Sportlicher Leiter Markus Chudoba, dessen Mannschaft zuletzt drei Pleiten in Serie hinnehmen musste. "Die Ergebnisse haben aber nicht den Ausschlag gegeben."

Königseder, der die letzten neun Spiele noch an der Seitenlinie stehen wird, versteht die Clubentscheidung: "Die Zielsetzung zwischen Mannschaft und Trainer geht leider zu weit auseinander. Wenn der Trainer mehr will als das Team, dann wird es halt schwierig."

Jonjic, der in Thalgau im Sommer durch Koppls Christoph Gruber ersetzt wird, kickte 2018 ein halbes Jahr für Straßwalchen und hat bei den Flachgauern einen sehr guten Namen. "Menschlich und sportlich top. Unter ihm wollen wir nächste Saison oben mitspielen", sagt Chudoba.