Transfersplitter aus der Regionalliga: Anif holt Salzburger-Liga-Kicker - Saalfelden-Duo träumt vom Profigeschäft

Das Transferkarussell in der Regionalliga Salzburg dreht sich weiterhin: Die neuesten Entwicklungen auf einen Blick.

Anif konnte am Wochenende erneut am Transfermarkt zuschlagen: Bernhard Marx (Adnet) und Tobias Moser (Eugendorf) kommen aus der Salzburger Liga. Zudem wurde Almedin Omeradzic (Plainfeld) unter Vertrag genommen. Interesse bekundet der Regionalliga-Absteiger noch an Marco Leitner (Hallwang), Nikola Vidovic und Aleksandar Jankovic (beide SAK). "Der Kader nimmt schön langsam Formen an", freut sich Anif-Obmann Norbert Schnöll, der beim 1:3 in Golling zwei hoffnungsvolle Talente beobachten konnte: Sanel Jukic, Sohn von Puch-Spielertrainer Mersudin Jukic, und Marco Bertignol waren in einer schwachen Partie die einzigen Lichtblicke.



Saalfelden muss für die neue Saison noch um zwei Spieler zittern: Kilian Schröcker, der derzeit wohl der beste Regionalliga-Tormann ist, und Außenverteidiger Moritz Eder spekulieren noch mit Wechseln in den Profibereich. Vom restlichen Kader haben alle Leistungsträger bereits für die kommende Saison zugesagt.



SAK holt im Sommer ein Talent nach Österreich zurück: Arber Tafilaj, der vor einigen Jahren in Grödig kickte, kommt aus Bad Reichenhall zu den Nonntalern.

Golling wird Lukas Brückler von Montag bis Mittwoch nicht im Training begrüßen können: Der Youngster absolviert ein dreitägiges Probetraining beim neuen Zweitliga-Tabellenführer GAK. Im Winter spielte der Angreifer bereits beim Proficlub Blau-Weiß Linz vor.



Grünau konnte den Großteil seiner Leistungsträger bereits verlängern und zieht im Sommer Youngster Florian Lindner von der eigenen 1b in die Kampfmannschaft. Zudem könnte Anif-Mittelfeldspieler David Stojicevic im Sommer bei den Walsern andocken.