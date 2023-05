Transfersplitter aus der Regionalliga: Austria holt SAK-Talent - Neuer Trainer für Anif

Das Transferkarussell in der Regionalliga Salzburg dreht sich weiterhin: Die neuesten Entwicklungen auf einen Blick.

Austria Salzburg kann den ersten Neuzugang präsentieren: Offensivtalent Stephan Dorfmayr wechselt im Sommer vom SAK zu den Violetten. Der 19-Jährige konnte bei den Nonntalern vor allem in der Hinrunde aufzeigen und will nun in der Regionalliga West den nächsten Schritt machen. Trainer Christian Schaider schließt weitere Neuverpflichtungen nicht aus. "Wir sind noch mit dem einen oder anderen jungen Spieler in Kontakt."



Bischofshofen muss um seinen Torjäger Viktor Drocic bangen: Der Angreifer trifft in dieser Saison nach Belieben und könnte im Sommer den Sprung in den Profibereich schaffen. "Es gibt Anfragen", bestätigt BSK-Sportchef Mario Helmlinger, der mit Manuel Wallinger bisher einen fixen Sommerneuzugang hat. Nach Milan Sreco werden auch Pawel Kapsa und Nico Mayer nach der Saison ihre Karriere beenden.



Hallein kann den nächsten Neuzugang präsentieren: Marko Milic, der von einigen Clubs gejagt wurde, wird in der kommenden Spielzeit für die Tennengauer auflaufen. Somit dürfte das Einkaufsprogramm des Regionalliga-Absteigers beendet sein.

Anif wird sein Trainerteam im Sommer verändern: Statt Francesco Parrillo wird in Zukunft Kristijan Bogosavac, der seit Winter beim Salzburg-Ligisten ASV gute Arbeit geleistet hat, als Co-Trainer fungieren. Nicht zu den Flachgauern wechseln werden dagegen Marco Leitner (Hallwang) und Aleksandar Jankovic (SAK). Gespräche laufen derzeit noch mit Nikola Vidovic (SAK) und Ajdin Omerovic (Hallwang).



Grünau könnte einen Anif-Kicker holen: Schaffen die Walser den Sprung in die Westliga, dann kommt Mittelfeldspieler David Stojicevic.