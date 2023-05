Transfersplitter aus der Regionalliga: Golling holt Adnet-Youngster - Neuer Stürmer für Anif

Das Transferkarussell in der Regionalliga Salzburg dreht sich weiterhin: Die neuesten Entwicklungen auf einen Blick.

Golling kann den vierten Neuzugang präsentieren: Nach Safet Ikanovic (Mattsee), Oliver Schwarzl und Lukas Wallinger (beide Grödig 1b) wird ab Sommer auch Hismael King für die Tennengauer auflaufen. Der Offensivspieler überzeugte im Probetraining. Auch das Trainerteam rund um Chefcoach Patrick Schöberl steht fest: Semir Ikanovic und Gernot Kronberger werden Schöberl unterstützen.



Anif präsentierte am Mittwoch einen neuen Angreifer: Ioan Maris, der zuletzt in Bayern für Hammerau kickte, wechselt im Sommer zum Regionalliga-Absteiger. Der 29-jährige Rumäne war während der Coronakrise in Kuchl gemeldet, wechselte nach nur einem halben Jahr 2020 aber nach Deutschland.