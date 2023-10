Transferstreit: Bischofshofens Einspruch abgewiesen - afrikanisches Duo darf in Hallein bleiben

Verfahren dauerte lang - Unterschiede zu Fall Nico Mayer

Dies unterscheide diesen Fall auch vom Fall Mayer, in dem es weder eine schriftliche noch eine mündliche Freigabe gegeben habe, heißt es vom Protestsenat. Dass zwei Monate und acht Tage verstrichen, ehe der Einspruch nun abgewiesen wurde, sei dem Abklären von Vertretungsbefugnissen auf Bischofshofener Seite geschuldet.

Reiter hatte im Verfahren für den Verein gesprochen, aber erklärt, nur der größte Investor des Clubs zu sein - ohne rechtliche Funktion. Bischofshofen wurde vom Protestsenat aufgefordert, per Vollmacht klarzustellen, ob Reiter Bischofshofen in dieser Angelegenheit vertritt und sein Handeln - also auch seine WhatsApp-Nachricht an den Spielerberater - dem Verein zuzurechnen ist. Dies taten die Pongauer nun. Der Senat wies den Einspruch danach ab. Bischofshofen kann nun beim ÖFB Rechtsmittel einlegen, wie es Puch im Fall Mayer bereits getan hat.