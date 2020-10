"Traum-Los" begeisterte die Zuschauer

Der Ärger über die Pleite gegen Kuchl verflog bei der Vorführung des St. Johanner Sommermärchens.

Bis zum Schluss lieferte St. Johann dem Tabellenführer Kuchl am Freitag einen heißen Kampf, belohnt wurden die Pongauer aber nicht. Nach 94 Minuten stand eine bittere 1:2-Niederlage auf der Anzeigetafel. "Die Leistung war sehr gut, leider passt das Ergebnis nicht", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, dessen Ärger aber wenige Minuten nach dem Schlusspfiff wieder verflogen war. Die Pongauer Verantwortlichen bauten kurz nach Spielende eine Leinwand auf dem grünen Rasen auf und führten den rund 200 Zuschauern sowie beiden Teams die Reportage über das Cupspiel gegen Rapid Wien vor. Der ehemalige Goalie Silvio Zanchetta begleitete St. Johann mit der Kamera rund um das Highlight, herausgekommen ist der über 20 Minuten lange Film "Traum-Los" (abrufbar unter www.sizasport.tv).

"Wir haben uns alle schon auf den Film gefreut und der Rahmen war am Freitag perfekt. Alle Zuschauer und auch die Kuchler sind am Platz geblieben, um sich die Reportage anzuschauen", sagt Lottermoser, der vom Ergebnis begeistert ist. "Beim Anschauen hatte ich des Öfteren Gänsehaut. Es war ein sensationelles Erlebnis, gegen Rapid Wien zu spielen, und jetzt haben wir auch noch einen tollen Film über dieses Abenteuer."

Sportlich geht es für den Tabellenachten bereits am Dienstag in Seekirchen weiter. "Wenn wir so spielen wie in den letzten Wochen, dann können wir auch gegen die starken Seekirchner punkten. Ich hoffe, dass wir uns jetzt endlich einmal für unseren Aufwand belohnen."