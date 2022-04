Treffsicher zur Bronze-Medaille

Sylvia Steiner holte kürzlich in Rio de Janeiro erstmals auch eine Weltcup-Medaille in der Disziplin 25 Meter Pistole. Im Visier steht bereits die Qualifikation für die nächsten Olympischen Spiele.

3 Fragen noch...



Was sind Ihre Stärken?

Neben viel Ehrgeiz habe ich auch gutes Durchhaltevermögen. Ich gebe nie auf.

Was ist Ihr großes Ziel?

Ganz klar die nächsten Olympischen Spiele im Jahr 2024 in Paris.

Bleibt auch Zeit für Hobbys?

Die Zeit fehlt leider fast gänzlich. Aber wenn, dann bin ich gerne Bergsteigen, Rad- oder Skifahren.

"In dieser Disziplin ist es meine erste Weltcupmedaille", freut sich Sylvia Steiner (SG Bischofshofen). Im 25-m-Pistolenbewerb holte sie sich mit Bronze insgesamt die zweite Weltcupmedaille, nach Gold im Luftpistolen-Bewerb 2017 in Gabala.

Sie sei aber stolz auf alle Medaillen, wie viele es insgesamt bei Österreichischen oder Europäischen Meisterschaften sind, das schafft sie nicht sofort, aufzuzählen, "aber es sind schon einige, die sich da zusammengesammelt haben", lacht sie, "etwa neun Titel im Einzel, dazu viele in der Mannschaft.

"Die Form passt derzeit, aber natürlich kann man sich überall noch verbessern", meint sie. Steiner hat bereits die nächsten Olympischen Spiele in Paris 2024 im Visier. Für die 39-jährige St. Johannerin geht das Programm auch dicht weiter: Anfang September starten bereits die Qualifikationen für Olympia bei den Europameisterschaften in Polen. Ende Mai findet die nächste Weltcupveranstaltung in Aserbaidschan und im Juni eine in Korea statt. Anschließend folgen Weltmeisterschaften im Oktober in Kairo. Ihr Training-Pensum passe sehr gut, meint die Oberwachtmeisterin der Krobatinkaserne, "und ich behalte einfach alles wie gehabt bei."