Triathlet Günther Matzinger schnuppert wieder Wettkampfluft

Nach der pandemiebedingten Wettkampfpause wird Paratriathlet Günther Matzinger am Samstag in Wallsee (NÖ) endlich wieder Wettkampfluft schnuppern. Er geht bei den Österreichischen Meisterschafen im Triathlon-Sprint an den Start.

750 Meter Schwimmen, 19 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen sind zu bewältigen. "Wettkämpfe bringen die nötige Motivation, im Training an die Grenzen zu gehen. Deshalb wird es jetzt wieder Zeit, sich messen zu können", sagt Matzinger, der nicht nur auf die österreichische Triathlon-Elite treffen wird. Auch zahlreiche Weltklasseathleten sind am Start. "Das wird der bestbesetzte Triathlon werden, der je in Österreich stattgefunden hat", sagt Matzinger.

Quelle: SN