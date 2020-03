Triathlet Hollaus: "Ich genieße die Zeit mit meiner Familie"

Statt einer harten Olympia-Vorbereitung stehen für den Triathleten Lukas Hollaus derzeit die Familie und die Gartenarbeit im Vordergrund.

Das Leben von Lukas Hollaus hat sich in der Coronakrise komplett verändert. Eigentlich würden für den Salzburger Triathleten nun harte Trainingseinheiten auf dem Programm stehen. "Wenn alles normal wäre, dann würde ich jetzt rund 30 Stunden in der Woche trainieren", erklärt der 33-Jährige, der sein Leben in den vergangenen Wochen, wie fast jeder Österreicher, radikal umstellen musste.

Schwimmen, Radfahren und Laufen sind zurzeit nebensächlich, im Mittelpunkt steht die Familie. "Ich genieße die Zeit mit meiner Freundin und unseren beiden Kindern", sagt Hollaus. Spätestens seit den Ausgangsbeschränkungen weiß der Profisportler auch seinen Garten zu schätzen. "Ich bin wirklich sehr froh, dass wir eine eigene Grünfläche haben. Da können wir mit unseren Kindern spielen. Außerdem habe ich jetzt auch Zeit, um Gartenarbeiten zu erledigen."

Trotz Wettkampfpause und Olympia-Verschiebung kann der Triathlet sein Training nicht komplett einstellen. Der Umfang wurde aber stark reduziert. "Maximal 15 Stunden stehen in der Woche auf dem Programm. Und da mache ich auch eher, was mir Spaß macht", erklärt Hollaus, der seinen Plan auf "Winterpause" umgestellt hat. Frühestens im Herbst rechnet der Salzburger wieder mit Wettkämpfen. "Und das ist auch nicht sicher." Spätestens Ende April wird das Training aber wieder intensiviert. Bis dahin hofft Hollaus, dass er auch das Schwimmbecken im Olympiazentrum Rif wieder benutzen darf. "Radfahren und Laufen kann ich ja ohne Probleme, aber Schwimmen ist ohne Becken nicht möglich."

Die Olympia-Verschiebung war zwar auch für den Heeressportler richtig, trotzdem musste er sie erst verdauen. "Ich habe vier Jahre auf Tokio hintrainiert, da ist es bitter, wenn die Spiele abgesagt werden. Aber die Gesundheit steht ganz klar über dem Sport", betont Hollaus, der hofft, den Quotenplatz für Österreich auch im nächsten Jahr fix zu haben. "Alles andere wäre unfair gegenüber den bereits qualifizierten Sportlern."