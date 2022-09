Triathlet Philip Pertl behauptet sich im Gedränge der Weltbesten

Der Gasteiner überzeugte beim Weltcup in Valencia. Bruder Lukas Pertl erkrankte vor seinem Start am Wochenende.

Der Gasteiner Triathlet Philip Pertl ist am Samstag beim Sprint-Weltcup im spanischen Valencia zum 28. Platz gelaufen. Bei 34 Grad und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit war der 24-Jährige mit etwas Rückstand auf die Führungsgruppe aus dem Wasser gestiegen, fuhr das Loch auf dem Rad dann aber schnell zu. Beim abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf machte Pertl noch einige Ränge gut. "Ein gelungenes Rennen. Es war sehr heiß und schnell. Aber es ist gut gelaufen - auch weil ich auf dem Rad einen Sturz mit etwas Glück verhindert habe", sagt der Pongauer, der seine Startnummer 58 klar unterbot und damit 30 Athleten hinter sich ließ, die in der Weltrangliste vor ihm liegen.

Bruder Lukas Pertl hatte vor seinem Antritt beim Europacup in Alhandra (Portugal) mit gesundheitlichen Problemen gekämpft, verpasste am Sonntag einen Spitzenplatz und belegte den 26. Rang. "Ärgerlich. Beim Laufen hat mir nach der schwierigen Nacht mit Schüttelfrost und Bauchschmerzen zuvor die Spritzigkeit gefehlt", sagt Lukas Pertl. Linda Hehenwarter wurde beim Junioren-Europacup in Bled (Slowenien) indes starke Achte.