Amateur Hollaus holt seinen zweiten Sprinttitel

Lukas Hollaus ist auch nach Beendigung seiner internationalen Karriere kaum zu schlagen. Pinzgauer lief am Wochenende zwei Mal aufs Podest.

Im Vorjahr hat Lukas Hollaus seine internationale Triathlon-Karriere für beendet erklärt. In der Heimat tritt der 35-jährige Pinzgauer dennoch weiterhin an und zählt dabei immer noch zu den absolut Besten. Am Wochenende nahm Hollaus gleich zwei Rennen in Angriff. Am Samstag musste er sich in Kirchbichl auf der olympischen Distanz nur Profi Paul Ruttmann geschlagen geben, tags darauf holte er bei der Staatsmeisterschaft in Wels Gold auf der Sprintdistanz.

"In Kirchbichl habe ich meine Siegchancen leider am Rad verspielt, weil ich eine Abzweigung verpasst habe und eine Zusatzschleife fahren musste", erzählt Hollaus. Bei den Titelkämpfen in Wels unterlief ihm dann kein solches Missgeschick. Auf dem Fahrrad fuhr er mit der Sechs-Mann-Spitzengruppe einen komfortablen Vorsprung auf die Verfolger heraus. Auf der 5-km-Laufstrecke setzte er sich früh ab und baute seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten Jan Bader bis ins Ziel auf 51 Sekunden aus.

"Es ist richtig cool, hier in Wels den Titel geholt zu haben. Ich habe es scheinbar noch nicht verlernt", freute sich Hollaus über seinen insgesamt sechsten Staatsmeistertitel, den zweiten im Sprint.