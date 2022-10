Auf der Überholspur: Philip Pertl kratzt in Jordanien an den Top 10

Der Gasteiner Triathlet sammelte beim Hitzerennen in Aqaba als Elfter wertvolle Weltranglistenpunkte. Bruder Lukas Pertl stoppte eine Coronainfektion.

Der Gasteiner Triathlet Philip Pertl ist beim Asia Cup in Aqaba (Jordanien) am Samstag als Elfter ins Ziel gekommen. Der 24-Jährige sammelte damit wertvolle Weltranglistenpunkte, die ihm einen Startplatz bei den nächsten Bewerben im Weltcup sichern sollten. "Ein sehr erfreuliches Rennen. Die Reise hat sich ausgezahlt", sagt Pertl, der sich neuerlich herausfordernden äußeren Bedingungen stellte. "Untertags hat es hier um die 40 Grad im Schatten. Der frühe Start war daher fast Luxus. Denn beim Rennbeginn um 7 Uhr in der Früh waren es frische 30 Grad", betont der Pongauer.

Philip Pertl strampelt sich ab

Pertl stieg im international besetzten Wettkampf über die olympische Distanz mit etwa 20 Sekunden Rückstand auf die 15-köpfige Führungsgruppe aus dem Wasser. Im 40-Kilometer-Radrennen war er dann auf sich allein gestellt. "Meine Gruppe hat nicht gut funktioniert. Ich wurde ein bisschen im Stich gelassen", erklärt der Gasteiner, der den Rückstand auf die Spitzengruppe über drei Viertel der Distanz halten konnte. "Dann ist mir auch etwas das Gas ausgegangen und ich habe die Füße hochgelegt."



SN/german velasco Auf der Radstrecke musste Philip Pertl viel Führungsarbeit leisten.

Starker Lauf als Genugtuung

Beim Wechsel auf die Laufstrecke wies Pertls Gruppe mehr als eine Minute Rückstand auf. Doch obwohl der Salzburger über weite Strecken auf dem Rad am meisten investiert hatte, hängte er seine Konkurrenten auf den abschließenden zehn Kilometern ab - und fing gar noch Athleten aus dem Spitzenfeld ab. Nach einem starken Lauf stellte ihn der elfte Rang im 55-Mann-Starterfeld sehr zufrieden. "Es hat sich ausgezahlt, dass ich am Rad nicht ans Maximum gegangen bin."

Klassiker in Südkorea ist nächste Station - auch für Lukas Pertl

In zwei Wochen wartet in Tongyeong (Südkorea) die nächste Aufgabe. Beim Weltcup über die olympische Distanz soll dann auch Bruder Lukas Pertl wieder dabei sein. Er hatte den Jordanien-Trip wegen einer Coronainfektion absagen müssen. "Sehr ärgerlich, aber das Training läuft schon wieder", sagt der Ältere der Pertls. Die Vorfreude auf den Wettkampf in Südkorea ist groß. "Das ist ein Klassiker im Triathlon."