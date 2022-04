Die Leiden des älteren Pertls

Triathlet Lukas Pertl riskierte beim Super-League-Spektakel in London am Samstag zu viel und quälte sich als Letzter über die virtuelle Ziellinie. Sein jüngerer Bruder Philip Pertl belegte nach einem soliden Rennen den 15. Rang des innovativen E-Sports-Bewerbs.

Die Gasteiner Triathleten Lukas und Philip Pertl haben am Samstag bei den Arena Games in London im Rahmen der Super-League-Serie das Finale der besten zehn Athleten verpasst. Während Philip mit dem 15. Rang aber zufrieden sein konnte, erlebte Bruder Lukas in seiner Vorrunde eine bittere halbe Stunde. "Ich habe über 25 Minuten lang gelitten. Es war eine echte Tortur", sagt der 26-Jährige, der nach einer guten Schwimmleistung im ersten Durchgang auf dem Rad zu viel riskierte und sich danach als 20. und Letzter des Gesamtklassements ins Ziel kämpfte. "Ich habe alles probiert, aber gesehen, was es heißt, wirklich ans Limit zu gehen. Das war eine wichtige Erfahrung. Wir werden unsere Schlüsse ziehen."

SN/superleague triathlon Das Laufband wurde nur durch Muskelkraft angetrieben.

Lukas Pertl nach Tortur: "Würde sofort wieder antreten"

Das innovative Format, bei dem die Halle nach dem Schwimmen nicht verlassen wird und auf Radergometern und Laufbändern mit Muskelkraft Avatare in einem virtuellen Rennen angetrieben werden, erlaubt keine Fehler. "Es ist so ehrlich wie kein anderes Format, weil jeder seine eigene Schwimmbahn hat und es keinen Windschatten gibt. Obwohl nichts mehr in meinem Körper drin ist, würde ich sofort wieder antreten. Das ist der beste Vergleich mit den weltbesten Athleten", sagt Lukas Pertl, der dem Indoor-Event eine große Zukunft voraussagt. "Es ist wirklich um die Sportler gebaut und hoch professionell. Die Stimmung war großartig."

SN/superleague triathlon Philip Pertl strampelte sich ab.

Auch Philip Pertl ging an seine Grenzen: "Noch nie so fertig"

Angetan war auch Philip Pertl, der nach seinem 15. Platz von einem "soliden Rennen" sprach. "Solide reicht halt nicht für das Super-League-Finale, aber ich kann zufrieden sein", erklärt der 23-Jährige. Er kämpfte in der ersten Laufrunde mit muskulären Problemen, steigerte sich danach aber wieder. "Wichtige Weltranglistenpunkte und eine extrem harte Erfahrung. Ich war noch nie so fertig nach einem Rennen."