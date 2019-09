Triathlet Günther Matzinger sammelte in Lausanne als Sechster viele Qualifikationspunkte für Tokio 2020.

Der Salzburger Günther Matzinger hat am Sonntag in Lausanne als Sechster ein erfolgreiches Debüt bei der Paratriathlon-Weltmeisterschaft gefeiert. Das Ziel, in die Top 10 einzuziehen, erfüllte der 32-Jährige klar. Selbst ein Podestplatz war nicht außer Reichweite: Nur 37 Sekunden fehlten nach 1:04,17 Stunden auf den US-Amerikaner Chris Hammer, der hinter dem kanadischen Sieger Stefan Daniel und Martin Schulz aus Deutschland Dritter wurde.

"Das Schwimmen und das Radfahren haben super funktioniert. Beim Laufen habe ich gemerkt, dass ich auf der Radstrecke viel investiert habe", erklärt der Lungauer, der als Zehnter aus dem Genfer See stieg. Die anschließenden drei Runden mit je zwei Anstiegen bewältigten ebenfalls neun Athleten schneller als der Neotriathlet. "Dann habe ich mich aber noch nach vorn gearbeitet und im Zielsprint noch zwei Athleten abgefangen", betont Matzinger, der mit der drittbesten Laufzeit überzeugte.

Der sechste Platz beim WM-Rennen lässt auch die Paralympics 2020 näher rücken. "Das sind fette Punkte für Tokio", jubelt der Heeresleistungssportler. Innerhalb des einjährigen Qualifikationszyklus fließen die drei besten Resultate in die Rangliste ein. Nach dem zweiten Platz beim Weltcup im kanadischen Magog im Juli stehen nun bereits zwei Topergebnisse zu Buche. Spielt Matzinger auch bei der EM in Valencia am 14. September seine starke Form aus, ist ihm der Startplatz kaum mehr zu nehmen.

