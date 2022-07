Hollaus kürt sich beim Trumer Triathlon erneut zum Staatsmeister

35-jähriger Pinzgauer eilt seit dem Ende seiner Profi-Karriere von Sieg zu Sieg. In Obertrum gewann er vor seinem Freund Alois Knabl.

Auch wenn er nicht mehr auf Profi-Niveau trainiert, zählt Lukas Hollaus auf nationaler Ebene weiterhin zu den absolut besten Triathleten. Wie stark er noch immer ist, bewies er am Sonntag beim Trumer Triathlon. Auf der Kurzdistanz hängte er Profi Alois Knabl um fast zwei Minuten ab und sicherte sich damit heuer bereits seinen dritten Staatsmeistertitel. Zuvor hatte er sich bereits im Duathlon und über der Sprintdistanz die nationale Krone aufgesetzt.

"Besser hätte es nicht laufen können. Beim Heimrennen in Obertrum den Staatsmeistertitel zu holen, ist natürlich super genial", bejubelte Hollaus seinen insgesamt siebten Triathlon-Staatsmeistertitel. Mit Hauptkonkurrent Knabl hatte er sich noch am Vortag privat getroffen. "Wir haben uns seit Olympia in Tokio nicht mehr gesehen und sind einfach gute Freunde, die sich gegenseitig den Erfolg immer gegönnt haben", erklärt Hollaus.

Im Rennen hatte Knabl zu Beginn wie erwartet die Nase vorn. Der Tiroler stieg als Erster auf das Rad, Hollaus folgte mit fast zwei Minuten Rückstand auf Platz sieben. "Ich habe schon damit gerechnet, dass ich im Wasser ordentlich Zeit verliere. Vor allem auf den ersten 15 Rad-Kilometern habe ich dann richtig hart in die Pedale getreten und sehr schnell den Rückstand stark reduzieren können", erinnert sich Hollaus. Zur Halbzeit der 40-km-Radstrecke übernahm er dann die Führung, die er nicht mehr aus der Hand gab.

"Bei der ersten Laufwende habe ich den Rückstand von Luis gesehen und den Rest des Rennens so richtig genießen können", erzählt Hollaus. "Letztlich ist alles perfekt aufgegangen. Angesichts der Umstände übertreffe ich meine Erwartungen immer wieder."

Knabl, der direkt aus dem Höhentrainingslager in St. Moritz nach Obertrum gereist war, gratulierte zu einem verdienten Sieg, merkte aber auch an. "Für mich war es einfach ein Trainingswettkampf. Ich habe schon gewusst, dass ich am Rad wahrscheinlich wenig Chance habe werde. Am Zeitfahrrad ist das eine andere Sportart. 40 km konstant hohe Watt fahren, das ist nicht das, was wir trainieren."

Bei den Damen gewann die Tirolerin Therese Feuersinger auf der Kurzdistanz souverän. Auf der Mitteldistanz triumphierten die Deutschen Ruben Zepuntke und Lena Götzenberger. Para-Athlet Günther Matzinger kam als Neunter ins Ziel.

