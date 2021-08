Lokalmatador hatte beim Ironman 70.3 schwer mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen. Am Ende war aber nur der Deutsche Jan Stratmann schneller als der Niedernsiller.

Als Lukas Hollaus am Sonntag bei seinem Heimtriahlon in Zell am See/Kaprun die Ziellinie überquerte, waren alle zuvor erlebten Strapazen schnell vergessen. "Es war für mich enorm hart heute, da ich die längere Distanz ja nicht so gewöhnt bin. Aber der zweite Platz entschädigt für alles", erklärte der 34-jährige Niedernsiller.

Die Umstellung von Olympia, wo er auf der Kurzdistanz antrat, auf den Ironman 70.3 in seiner Heimat war für ihn nicht nur wegen der gut doppelt so langen Strecke schwer. "Für Tokio habe ich mich speziell auf die Hitze vorbereitet, in Zell war es diesmal aber nass und extrem kalt", erläutert Hollaus.

Am angenehmsten waren für ihn noch die ersten 1,9 km im Wasser. "Da hilft der Neoprenanzug sehr viel. Dennoch habe ich am Ende versucht, ein wenig kräfteschonend zu schwimmen", berichtet der Lokalmatador, der immerhin als Dritter aus dem Zeller See stieg. Zur besonderen Qual wurde dann die 90 km auf dem Zeitfahrrad. "Da habe ich richtig gefroren und gezittert. Am schlimmsten war die lange Abfahrt. Aber auch danach habe ich meine Finger und Zehen einfach nicht mehr gespürt."

So kam Hollaus zwar als Vierter in die Wechselzone, verlor dort aber zusätzlich 40 Sekunden. "Da habe ich es nicht einmal geschafft, meine Socken anzuziehen. Deshalb bin ich schließlich ohne sie auf die Laufstrecke", verrät der Pinzgauer. Angetrieben vom Heimpublikum lief er schnell auf Platz zwei vor. Nur der Deutsche Jan Stratmann war nicht mehr einzuholen. "Das war natürlich schade, aber mit Platz zwei bin ich hochzufrieden", betonte Hollaus nach dem Rennen. Bei den Damen gewann die Deutsche Laura Philipp. Simone Kumhofer landete als beste Österreicherin auf Rang vier.