Hollaus war in der Heimat erneut nicht zu schlagen

35-jähriger Niedernsiller gewann Schwimmbewerb und olympischen Triathlon beim TriZell mit großem Vorsprung.

Trotz seines Rückzugs aus dem Profisport und seiner neuen Aufgabe als Lehrer an den HAK Salzburg mischt Lukas Hollaus in Österreichs Triathlonszene auch heuer voll mit. Erst vor zwei Wochen kürte sich der 35-jährige Pinzgauer zum Staatsmeister über die Sprintdistanz, beim TriZell feierte er am Wochenende gleich zwei Siege.

Zum Aufwärmen nahm Hollaus am Freitag am Schwimmrennen teil, das wegen eines Gewitters von 1500 m auf 750 m verkürzt wurde. Als amtierender Duathlon-Meister war er im Zeller See eine Klasse für sich und siegte mit mehr als eineinhalb Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Mittersiller Daniel Ertl.

Noch beeindruckender war Hollaus' Sieg im Triathlon über die olympische Distanz. "Ich war von Anfang an vorn und habe kontinuierlich Vorsprung ausbauen können", berichtet der Niedernsiller. Im Ziel hatte er nach 1,5 km im See, 40 km auf dem Rad und 10 km Laufen fast elf Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Oberösterreicher Peter Huber. "Ich bin immer wieder positiv überrascht, wie gut eigentlich alles funktioniert", meinte Hollaus zufrieden.