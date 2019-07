Günther Matzinger schaffte es als Triathlet erstmals aufs Weltcup-Podest.

Die harte Trainingsarbeit hat sich für Günther Matzinger bezahlt gemacht. Der Lungauer, der als Sprinter bereits alles erreicht hat, was im Behindertensport möglich ist, eroberte am Samstag im kanadischen Magog seinen ersten Podestplatz im Paratriathlon-Weltcup. Damit machte Matzinger einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Paralympics 2020 in Tokio. "Genial. Das war ein sehr cooles Rennen", freute sich der 32-jährige Salzburger, der im Zielsprint sogar noch auf Platz zwei lief.

Dabei hatte das Rennen gar nicht so gut für Matzinger begonnen. "Das Schwimmen war relativ hart. Der Wellengang war hier ziemlich stark", erzählt der Neo-Triathlet. Als Siebter aus dem Wasser gestiegen, hieß es auf der Radstrecke, zumindest den Platz zu halten. "Bergauf bin ich gut zurechtgekommen. Bei den Abfahrten habe ich allerdings noch nicht ganz die optimale Position gefunden", erläutert Matzinger.

Seine große Aufholjagd startete er deshalb erst auf der Laufstrecke, wo er sich als Paralympicssieger 2012 über 400 und 800 Meter noch immer am wohlsten fühlt. Zudem hatte er sich in Magog seine Kräfte diesmal besser eingeteilt. "Beim Laufen ist es mir heute viel besser gegangen als bei den anderen Triathlons in dieser Saison. Ich war relativ locker unterwegs und konnte einen nach dem anderen überholen."

Knapp eineinhalb Kilometer vor dem Ziel sah es dann danach aus, als ob mit Rang drei das Ende der Fahnenstange erreicht sei. "Ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, die beiden vor mir noch abfangen zu können", gesteht Matzinger. Auf den letzten Metern setzte er dennoch zum Zielsprint an und holte noch den vor ihm laufenden Mexikaner ein. Am Zielfoto hatte schließlich der Salzburger knapp die Nase vorn.