Patrick Lange hofft, den Streckenrekord beim Trumer Triathlon auf unter vier Stunden drücken zu können. Günther Matzinger wärmt sich für die Paralympics auf.

Die Erleichterung bei den Organisatoren wie bei den Sportlern ist groß. Nachdem der Trumer Triathlon vergangenes Jahr aufgrund der Coronapandemie nur als "Schmalspurvariante" ausgetragen werden konnte, dürfen bei der zwölften Ausgabe des Events (16.-18. Juli) wieder weit über 1000 Freizeit- und Profisportler an den Start gehen.

"Wir haben lange an unserem Präventionskonzept gearbeitet und haben jetzt das Glück, dass die meisten Maßnahmen obsolet geworden sind", erklärt Organisator Josef Gruber. Übrig geblieben sind eigentlich nur mehr die 3-G-Regel und die Maskenpflicht im Innenbereich. "Die Lockerungen lassen wieder mehr von der Atmosphäre zu, die den Trumer Triathlon so beliebt macht", freut sich Gruber.

Glücklich macht den Organisator auch das starke Teilnehmerfeld. Zwar kann Lukas Hollaus, der sich vor zwei Jahren in Obertrum zum Staatsmeister kürte, heuer wegen seiner Qualifikation für die Olympischen Spiele nicht bei seinem Heimtriathlon an den Start gehen. Dafür versucht sich erstmals ein aktueller Ironman-Sieger am Obertrumer See.

Nur etwas mehr als einen Monat ist es her, dass Patrick Lange die Ironman-Nordamerika-Meisterschaft in Tulsa (USA) gewinnen konnte. Mitte Juli will er nun auch in seiner Wahlheimat für Furore sorgen. Seit knapp drei Jahren lebt der Deutsche in Salzburg. "Ein Grund dafür ist, dass ich hier einfach optimale Trainingsbedingungen habe. Wir leben hier mehr oder weniger im Paradies", erklärt Lange. Zudem stammt seine Lebenspartnerin, der er unmittelbar nach seinem zweiten Ironman-Hawaii-Sieg 2018 einen öffentlichen Heiratsantrag machte, aus Österreich.

Ein Start beim Trumer Triathlon ist sich bislang noch nicht ausgegangen. "Sonst steht bei mir im Sommer immer der Ironman in Frankfurt auf dem Programm. Aber heuer passt mir nach meinem Start in Tulsa ein Bewerb von diesem Format direkt vor meiner Haustür perfekt in meine Vorbereitung auf Hawaii", erläutert der 34-jährige Deutsche. Neben dem Sieg auf der Mitteldistanz hat sich Lange auch die Verbesserung des Streckenrekords zum Ziel gesetzt. Den hält seit 2019 Lokalmatador Andreas Giglmayr mit 4:00:16,42 Stunden. "Das wird keineswegs leicht, denn wer hier gewinnt, ist ein vollkommener Triathlet. Ich werde es aber auf jeden Fall versuchen und hoffe, dass ich vielleicht sogar die magische 4-Stunden-Schallmauer knacken kann", betont der Deutsche.

Nicht ganz so groß sind die Ambitionen bei Günther Matzinger, der zu Langes Salzburger Trainingsgruppe gehört. "Ich bin einfach nur froh, dass ich hier wieder mit dabei sein kann", sagt der 34-jährige Lungauer, der danach in Tokio seine ersten Paralympics als Triathlet bestreiten wird. Beim Seecrossing light (1,4 km) in Obertrum rechnet Matzinger nicht unbedingt mit einem Spitzenplatz. "Denn das Schwimmen ist für mich eigentlich die Disziplin, die mir am wenigsten liegt." Zudem wird sich der ehemalige Leichtathlet am Charity Run beteiligen. Insgesamt werden an den drei Wettkampftagen sieben Bewerbe ausgetragen.