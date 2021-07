Neben dem siegreichen Topfavoriten Patrick Lange knackte auch Georg Enzensberger beim Trumer Triathlon die magische Vier-Stunden-Marke. Lokalmatador Oliver Janny siegte im Sprint.

Härter zu kämpfen als gedacht hatte Patrick Lange am Sonntag beim Trumer Triathlon. Der seit zwei Jahren in Salzburg lebende Deutsche konnte sich erst auf der Laufstrecke entscheidend vom Oberösterreicher Georg Enzensberger absetzen, der auf der Radstrecke viel Führungsarbeit geleistet hatte. Am Ende unterboten beide Athleten den bisherigen Streckenrekord von Andreas Giglmayr auf der Mitteldistanz und knackten zudem die Vier-Stunden-Schallmauer. In 3:55:04,82 Std. war Lange am Ende 3:10 Minuten schneller als der Österreicher.

"Ich bin hier wirklich voll gefordert worden und musste an mein Limit gehen", gestand der Sieger erleichtert. "Den Streckenrekord zu knacken war bei den kalten und nassen Bedingungen nicht so leicht für mich. Das Rennen habe ich aber trotzdem genossen. Endlich wieder vor Publikum starten zu können war ein super Erlebnis." Bei den Damen setzte sich Simone Kumhofer im Kärntner Duell um den Sieg 11:49 Minuten vor Gabriele Obmann durch.

Seinen Heimvorteil am Obertrumer See hat auch Oliver Janny genützt. Der Lokalmatador wärmte sich am Freitag mit Platz zwei im See-Crossing light (1,4 km) auf. Nur der Saalfeldner Hannes Butters war um 51 Sekunden schneller als der Obertrumer. Tags darauf hängte er im Kampf um den Sieg im Sprint den starken Gasteiner Philip Pertl um 2:45 Minuten ab. "Ich bin total happy. So lange habe ich für diesen Sieg gekämpft", meinte Janny im Ziel überglücklich. Bei den Damen setzte sich Katharina Loidl vor ihrer Halleiner Clubkollegin Linda Hehenwarter durch.

Routinier Andreas Giglmayr tröstete sich mit dem Sieg in der Mixed-Staffel über den Verlust seines Streckenrekords hinweg. Der Olympiateilnehmer von 2012 teilte sich die Disziplinen mit dem Gasteiner Snowboarder Andreas Prommegger und dem Kuchler Biathlontalent Lea Rothschopf auf.

Paralympics-Starter Günther Matzinger kämpfte sich im kurzen See-Crossing mit 5:44 Minuten Rückstand auf den Sieger als Siebenter ins Ziel und zeigte sich mit seiner Leistung durchaus zufrieden. "Zwischenzeitlich war es hart, aber mein Trainer und ich sind sehr zuversichtlich gestimmt für die Paralympics. Die Zeit ist absolut akzeptabel", meinte der Lungauer.