Als Vierter feierte der Salzburger in Astana dennoch sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis.

14 Sekunden war am Ende Matthew McElroy schneller als Lukas Hollaus, womit sich der Amerikaner noch den letzten verbliebenen Platz am Siegespodest sicherte, während sich der Zeller mit Rang vier begnügen musste. Dennoch zeigte sich Hollaus zufrieden, war er doch zuvor im Weltcup noch nie so weit vorn gelandet wie nun in Astana. Allerdings war das Rennen in Kasachstan wegen der schlechten Wasserqualität nur als Duathlon aus Radfahren (40 km) und Laufen (10 und 20 km) ausgetragen worden. Gut schlug sich auch Lukas Pertl. Der Halleiner landete als zweitbester Österreicher auf Rang 22. Bei den Damen wurde Lisa Perterer, die zuletzt in Mexiko noch aus Stockerl gelaufen war, Siebente.

Quelle: SN