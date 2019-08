Ein Jahr vor dem Großereignis in Japan hat der Niedernsiller Triathlet auf der Wettkampfstrecke wertvolle Erfahrungen gesammelt. Trotz Rückschlägen holte er zudem viele Qualifikationspunkte.

Das Olympiaticket hat Lukas Hollaus noch nicht in der Tasche. Mit dem 24. Platz beim Test-Event am Freitag hat der Niedernsiller Triathlet aber einen weiteren großen Schritt Richtung Tokio 2020 gemacht. "Es wird immer realistischer. Ein gutes Ergebnis noch und ich kann beruhigt in die Winterpause gehen", meint der 32-Jährige, der auf der Olympiastrecke viele Erkenntnisse gewinnen konnte:



Extreme Hitze lässt fiebern:

Mit der Zeitverschiebung hatte der Vielflieger nicht zu kämpfen. Schwerer fiel da schon die Umstellung auf die Hitze, die hohe Luftfeuchtigkeit und das warme Wasser. "Sich zu akklimatisieren ist eine große Herausforderung, hat aber super funktioniert. Andere sind damit nicht gut zurechtgekommen. Mir taugen die extremen Bedingungen aber", betont Hollaus. Messungen seiner Körperkerntemperatur während des Rennens zeigen, wie hoch die Belastung ist. "Beim Lauf ist der Wert fast auf 40 Grad geklettert." Dass sich der Pinzgauer, der als 43. vom Rad gestiegen war, dennoch auf Rang 24 vorkämpfte, bestätigt seine gute Form. "Es hat sogar richtig Spaß gemacht."



Weltelite teilt brutal aus:

Zuvor hatte Salzburgs Triathlon-Ass jedoch schmerzhaft erlebt, wie schnell ein Rennen auch gelaufen sein kann. Beim Schwimmen kassierte er einen Fußtritt ins Gesicht. Ob die Nase gebrochen ist, zeigt sich erst beim heutigen Röntgen in der Heimat. Trotz ständigen Blutverlusts blieb der Heeresleistungssportler danach aber lang im Soll. Bis auf der verwinkelten Radstrecke eine Unachtsamkeit bitter bestraft wurde. Knapp vor Hollaus ging eine Lücke auf und entwischte eine große Gruppe. "Eigentlich liegt mir der technisch anspruchsvolle Kurs. In einer Kurve habe ich die Tempoverschärfung vorn aber leider übersehen. Körperlich hätte ich wohl mitgehalten", ärgert sich der Niedernsiller über das Missgeschick, das auf dem höchsten Niveau nicht ungestraft bleibt. "Ein perfektes Lehrbeispiel", weiß auch Trainer Anton Kesselbacher.



Weiter von den Besten lernen:

Auch aus organisatorischer Sicht hat sich der zweiwöchige Aufenthalt in Japan ausgezahlt. "Man sieht bei anderen Nationen, was in der Vorbereitung noch besser geht", spricht Hollaus unter anderem die Verpflegung während des Bewerbs oder den Einsatz von Kühlwesten an. "Da kann man sich viel abschauen." Noch sind 342 Tage Zeit, bis die Medaillen vergeben werden. "Tokio ist nun sehr positiv behaftet", hat der Olympiaanwärter ein gutes Gefühl. "Sollte ich 2020 zurückkehren, ist ein richtig gutes Ergebnis möglich - wenn alles passt."

Quelle: SN