Auch beide Pertl-Brüder landeten in Kitzbühel noch unter der Top 10.

Das A-Finale der besten 30 haben Salzburgs Toptriathleten bei der Supersprint-EM in Kitzbühel zwar verpasst, im B-Finale am Samstag zeigte das Trio um Olympiastarter Lukas Hollaus aber noch einmal sein Können und fuhr gleich drei Top-10-Plätze ein. Routinier Hollaus sicherte sich sogar den Sieg.

"Ich bin mit wenig Erwartungen hierher gekommen, weil ich doch mitten in der Vorbereitung für Tokio stehe", erklärte der 34-jährige Niedernsiller. Umso schöner war, dass er nach seinem 13. Platz im Semifinale doch noch einen "halben Heimsieg" feiern konnte. Überglücklich war Philip Pertl, der den Einzug ins A-Finale am Freitag ebenfalls als 13. nur knapp verpasst hatte. "Dafür habe ich heute einen umso besseren Tag erwischt", freute sich der Gasteiner. "Nach der Radstrecke bin ich sogar mit ein paar Sekunden Vorsprung als Führender in die Wechselzone gekommen. beim Laufen habe ich dann ein paar Plätze verloren und bin schließlich als Sechster ins Ziel gekommen." Sein Bruder Lukas war einer der ersten Gratulanten. Er kam nur wenige Sekunden nach ihm als Neunter ins Ziel.