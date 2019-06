Der Pinzgauer stellte mit Platz vier sein bestes Weltcup-Ergebnis auf.

Am Weg Richtung Olympische Sommerspiele 2020 in Tokio hat der Niedernsiller Triathlet Lukas Hollaus am Samstag in Kasachstan einen weiteren Meilenstein gesetzt. Der 32-Jährige kam als schnellster Europäer an vierter Stelle ins Ziel, verpasste sein erstes Weltcup-Podest nur um 14 Sekunden. "Mein bisher bestes Ergebnis. Damit habe ich wieder extrem gute Punkte für die Olympiaqualifikation gesammelt", betont Hollaus zufrieden.

Wegen mangelhafter Wasserqualität wurde der Bewerb als Duathlon ausgetragen. Ein zusätzlicher Fünf-Kilometer-Lauf ersetzte das Schwimmen. "Mir war bewusst, dass alles möglich ist. Ich bin es offensiv angegangen und habe meine starke Form beim Radfahren und Laufen ausgespielt", erklärt der Heeresleistungssportler, der nach 40 Kilometern am Rad als Erster in die Laufentscheidung über zehn Kilometer startete, aber noch ein Trio ziehen lassen musste. "Es ist sehr gut gelaufen. Eine Zeit von genau 31 Minuten habe ich noch nie geschafft. Mehr war definitiv nicht möglich", versichert Hollaus, der nun schnell regenerieren muss. Am Sonntag ist er beim Weltcup in Antwerpen am Start.

Zufrieden reist auch das zweite Salzburger Triathlon-Ass weiter. Lukas Pertl sammelte beim Radfahren sogar einige Führungskilometer, landete am Ende als zweitbester Österreicher an 22. Position. "Ich habe mich beim Radfahren super gefühlt und eine Attacke probiert", sagt der 24-jährige Gasteiner, dessen Ausreißversuch - gemeinsam mit dem Belgier Erwin Vanderplancke - aber nicht von Erfolg gekrönt war. Das Duo wurde nach etwa 13 Kilometern wieder eingeholt. "Beim zweiten Lauf habe ich dann muskulär büßen müssen. Das Rennen war insgesamt aber sicher wieder eine Steigerung."

Bei der Wolfgangsee Challenge in Strobl wurde am Sonntag derweil der Salzburger Landesmeister über die Sprintdistanz gekürt. Den Titel sicherte sich der Henndorfer Peter Müllner (ESIN Racing Team) vor Johann Grundbichler (Power Sport Team) und Sebastian Hanusch (TRI TEAM Hallein). Der Sieg über die olympische Distanz ging an den Deutschen Marc Dülsen.

Quelle: SN