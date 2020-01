Qualifiziert sich der Pinzgauer Triathlet Lukas Hollaus für die Sommerspiele in Japan, darf Trainingspartner Lukas Pertl als Ersatzmann ebenfalls Olympialuft schnuppern. Die gemeinsame Vorbereitung läuft auf Hochtouren.

Sechs Monate vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Tokio hat die Vorbereitung von Lukas Hollaus auf das Großereignis längst begonnen. Der Niedernsiller hat beste Karten, Österreichs Triathlonverband den vierten Startplatz zu sichern. "Die nötigen Punkte habe ich eigentlich schon geholt. Ich konzentriere mich voll auf die Vorbereitung", betont Hollaus, der Anfang März in Abu Dhabi seinen ersten Wettkampf bestreitet. Nachdem er in den vergangenen Tagen in Wien zahlreiche Leistungstests und medizinische Untersuchungen absolviert hat, geht es am Samstag mit dem Herren-Nationalteam zu einem dreiwöchigen "Klimalehrgang" nach Phuket in Thailand. Dort soll der Umgang mit kühlenden Maßnahmen getestet werden, um die Körperkerntemperatur zu regulieren. "Die Bedingungen bezüglich Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind ähnlich extrem wie im Hochsommer in Tokio", weiß der 33-jährige Pinzgauer.

Als Sparringspartner wird auch der Gasteiner Lukas Pertl die Olympia-Vorbereitung mitmachen. Qualifiziert sich Hollaus tatsächlich und kommt dadurch die Mixed-Staffel zustande, fährt der 24-Jährige als Ersatzmann nach Japan mit. "Eine große Ehre, dass mich der Verband als Thronfolger sieht. In Tokio Olympialuft zu schnuppern wäre eine tolle Chance, um Erfahrungen für Paris 2024 zu sammeln. Da will ich mich dann selbst qualifizieren", sagt Pertl.

Quelle: SN