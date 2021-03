Niedernsiller kaum mehr abzufangen. Lukas Pertl wäre Ersatzmann.

Liebend gern hätte Lukas Hollaus bereits bekannt gegeben, dass ihm sein Startticket für die Olympischen Spiele in Tokio längst sicher ist. Mitte März wäre es auch beinahe so weit gewesen. Überraschenderweise entschied sich der internationale Triathlonverband dann aber doch dafür, die Qualifikation trotz Corona fortzusetzen.

Damit könnte dem 34-Jährigen sein Olympiaticket zumindest theoretisch noch entrissen werden. So liegt Hollaus im Qualifikationsranking aktuell auf Rang 46, wobei 55 Startplätze für Tokio vergeben werden. "Natürlich will ich nichts verschreien, aber die Sorge, dass ich noch überholt werde, ist nicht sehr groß", erläutert der Niedernsiller. Von den sechs noch geplanten Rennen musste eines bereits wieder abgesagt werden. "Und sollte ein weiteres ausfallen, wird die Qualifikation doch noch abgebrochen", weiß Hollaus.

Auch wenn ihm das endlich Gewissheit geben würde, hofft der Salzburger, dass keine weiteren Streichungen notwendig werden. "Ich bin einfach heiß darauf, mich endlich wieder in einem internationalen Wettkampf zu messen", betont Hollaus. Immerhin ist sein letzter großer Auftritt schon mehr als ein halbes Jahr her. Anfang September 2020 lief er bei der Sprint-Weltmeisterschaft in Hamburg als 25. ins Ziel.

Mit am Start stand damals auch Lukas Pertl, mit dem sich Hollaus im Training immer wieder zusammenschließt. Zuletzt waren sie vier Wochen lang gemeinsam mit dem Nationalteam auf Fuerteventura. Auch der 25-jährige Gasteiner hat sein Olympiaticket bereits so gut wie in der Tasche − allerdings nur als Ersatzmann für den Teambewerb.