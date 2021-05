26-jähriger Gasteiner lief auf Rang 24 − Hollaus warf das Handtuch.

Zwei Salzburger maßen sich am Samstag beim Weltcup in Lissabon mit der Weltelite im Triathlon. Während Lukas Hollaus nach 1.500 m Schwimmen und 40 km Radfahren auf der 10 km langen Laufstrecke in aussichtsloser Position aufgab, sammelte Lukas Pertl als 24. wichtige Weltranglistenpunkte.

"Es waren hier sehr gute Leute am Start, von der absoluten Weltelite haben nicht viele gefehlt. Dementsprechend zufrieden bin ich mit meiner Platzierung", meinte der 26-jährige Gasteiner, der vor einer Woche schon mit Platz sechs ...