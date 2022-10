Lukas Pertl spart sich nach Extrametern den Lauf

Rückschlag für den Gasteiner Triathleten: In Japan stieg er nach einem Fauxpas als einer der Letzten aus dem Wasser und nach einem mühsamen Radrennen aus dem Weltcupbewerb aus.

Lukas Pertl wollte nach seinem starken Comeback in Südkorea, wo er vor zwei Wochen mit dem 14. Platz aufgezeigt hatte, den Schwung in den Endspurt seiner Wettkampfsaison mitnehmen. Beim Weltcup-Sprint im japanischen Myazaki wurde der 27-jährige Gasteiner am Samstag aber schnell zurückgeworfen. "Wegen der mannshohen Wellen sind die Bojen durch kleinere Objekte ausgetauscht worden. Mir ist dann leider ein kleiner Fauxpas unterlaufen", sagte Pertl, der auf dem 750 Meter langen Schwimmkurs im Meer eine Boje von der falschen Seite passierte und zurückschwimmen musste. "Die Radgruppe ist mir dann vor der Nase weggefahren."

Fehler beim Schwimmen führt zu einsamem Radrennen

Auf der flachen, windigen Radstrecke nahm der Pongauer, der vor dem Rennen gehofft hatte, sich bestmöglich vor dem Wind verstecken zu können, alleine die Verfolgung auf - ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. "Es war ein einsames Rennen", betont Pertl. Er stieg mit großem Rückstand vom Rad, absolvierte noch einen Wechsel zu Trainingszwecken und schied aus dem Wettkampf aus. "Den Chip abzugeben und sich vor dem Lauf selbst einen Technischen K. o. zu geben kostet Überwindung und tut weh. In Hinblick auf das nächste Rennen muss ich aber konsequent sein und mich schonen."

Saisonfinale der Pertl-Brüder in Chile

In zwei Wochen reist er zum Saisonabschluss ans andere Ende der Welt. In Vina del Mar, Chile, geht es ein letztes Mal in diesem Wettkampfjahr um Punkte für die Olympiaqualifikation. "Da versuche ich wieder stark da zu sein. Im Training sehe ich, dass die Form passt", sagt Lukas Pertl, der dann auch wieder von Bruder Philip begleitet wird. Der 24-jährige Polizeispitzensportler drückt aktuell im Rahmen seiner Ausbildung in Graz die Schulbank und verspricht: "In Chile werden wir noch einmal richtig einen raushauen."