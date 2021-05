Sein Bruder Philip musste sich mit Rang 31 begnügen.

Die Gebrüder Pertl sind am Samstag beim Europacup in Caorle in den Triathlon-Zirkus zurückgekehrt. Der 26-jährige Lukas lief in seinem ersten Rennen des Jahres als Siebter gleich unter die Top 10, sein drei Jahre jüngerer Bruder Philip kam hingegen nicht über Rang 31 hinaus.

"Mein Anspruch war, dass ich zum Reinkommen in die Saison einfach einmal wieder ein gutes Rennen zeige. Das ist mir voll gelungen", erklärte der ältere Pertl zufrieden. "Nach einer soliden Schwimmleistung habe ich gleich zur ersten Radgruppe aufgeschlossen. Beim Laufen habe ich mich dann im Endspurt um die Plätze sieben bis neun durchgesetzt."