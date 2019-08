Der Salzburger Paralympicssieger startet am Sonntag dank einer Wildcard erstmals bei der WM im Paratriathlon.

Als Läufer ist Günther Matzinger schon fast überall am Start gestanden. Mittlerweile konzentriert sich der 32-jährige Lungauer aber voll auf den Triathlon und erlebt dort wieder echte Premieren. So steht er am Sonntag in Lausanne (Schweiz) dank einer Wildcard zum ersten Mal bei einer Paratriathlon-WM am Start.

"Es ist schwer zu sagen, wo ich mich einordnen kann, weil bei der WM wirklich die gesamte Weltelite am Start ist. Ein Top-10-Ergebnis ist mein Ziel, jeder Rang weiter vorne ist eine Zugabe", meint Matzinger. Ein Spitzenresultat in Frankreich wäre vor allem für die erhoffte Qualifikation für die Paralympics 2020 in Tokio wichtig.

Die WM-Strecke hat sich der Lungauer jedenfalls schon genau angesehen. "Der Genfer See ist sehr lässig. Die Radstrecke ist sehr anspruchsvoll. Es sind drei Runden mit jeweils zwei Anstiegen zu fahren. Die Laufstrecke wiederum ist eher flach", erläutert er den Kurs, den er kurz nach seiner Ankunft in der Westschweiz bereits ausgetestet hat. "Die anspruchsvolle Radstrecke ist sicherlich kein Nachteil für mich. Auf der flachen Laufstrecke hoffe ich dann, meine Stärke ausspielen zu können", erläutert der doppelte Paralympicssieger von 2012.

