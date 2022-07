Triathlon: Obertrum erinnert an Olympia

Ein Jahr nach Tokio: Lukas Hollaus fordert Alois Knabl bei der Kurzdistanz-Staatsmeisterschaft.

In Tokio liefen Alois Knabl und Lukas Hollaus im olympischen Triathlon für Österreich. Ein Jahr später treten die beiden langjährigen Spitzenathleten des Landes am Sonntag beim Trumer Triathlon in Obertrum über die Kurzdistanz erstmals wieder gegeneinander an.

"Ich freue mich sehr darauf, weil wir uns seit dem Rückflug aus Japan nicht mehr gesehen haben. Für mich gibt es keine größere Herausforderung, als mich mit Luis zu messen. Ich bin sehr gespannt, wie gut ich mithalten kann", sagt Hollaus. ...