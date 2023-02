Olympionike wird Trainer: Lukas Hollaus nimmt Philip Pertl unter seine Fittiche

Nach gemeinsamen Jahren unter Coach Anton Kesselbacher gehen die beiden Salzburger Triathleten neue Wege.

Viele Jahre trainierten die beiden Triathleten Seite an Seite, nun trainiert Lukas Hollaus Philip Pertl. Für Olympiateilnehmer Hollaus ist es der Einstieg in das Trainergeschäft. "Philip ist auf mich zugekommen und mir war sofort klar, dass ich das machen will. Wir sind voll motiviert", sagt der 36-Jährige.

Nach den Sommerspielen in Tokio im Sommer 2021 hat der Niedernsiller seine Laufbahn als Profiathlet beendet. Als Amateur eilt Hollaus seitdem bei nationalen Bewerben weiter von Erfolg zu Erfolg - trotz verringerter Trainingsumfänge als dreifacher Familienvater und Lehrer im Borromäum. "Ich habe viel ausprobiert und neue Methoden gefunden, die bei mir erfolgreich waren", sagt Hollaus, der im Vorjahr zu vier Staatsmeistertiteln lief.

Das blieb auch Philip Pertl nicht verborgen. "Ich hätte nach der guten Vorsaison nichts ändern müssen, aber so kann ich vielleicht noch mehr rausholen", sagt der 24-jährige Gasteiner. Sechs Jahre hat Pertl mit Coach Anton Kesselbacher, der Hollaus gar 15 Jahre begleitet und zu den Olympischen Spielen geführt hat, gearbeitet. "Das ist untypisch lang. Im Profisport gehört es einfach dazu, einmal etwas anderes zu probieren. Und es bleibt ja in der Familie."

Apropos: Bruder Lukas Pertl bleibt wie Nachwuchstalent Linda Hehenwarter in Kesselbachers Trainingsgruppe. Gemeinsame Einheiten stehen jedoch weiter am Programm. "Wir arbeiten nun aber mehr nach Gefühl. Ich werde Tag für Tag in mich hineinhören und auch selber mehr entscheiden", sagt Philip Pertl.

Seit Ende Jänner bereitet sich der Polizeisportler mit Bruder Lukas und dem Nationalteam in Thailand auf die Wettkampfsaison vor. Von dort geht es für das Pongauer Duo direkt zum Auftakt nach Hongkong am 25. Februar. Für Philip Pertl ist es ein erster von mehreren Kontinentalcups in der ersten Saisonhälfte. "Das Ziel ist in der Weltrangliste nach vorn zu kommen. Daher wird Philip vorerst vermehrt diese Rennen bestreiten, erst dann in der zweiten Jahreshälfte wieder mehr im Weltcup", sagt Coach Hollaus.

Als Pädagoge, Sportwissenschafter und langjähriger Profisportler sieht er sich für seine neue Aufgabe bestens gerüstet. Das Rad will er nicht neu erfinden. "Philip hat dank Toni eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Nun setzen wir neue Reize." Sollte sich der Erfolg einstellen, soll Pertl nicht der einzige Profiathlet unter den Fittichen des Neo-Coachs bleiben. "Wir wollen in Salzburg weiter etwas aufbauen. Das Team kann größer werden."