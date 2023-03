Pertl-Brüder überzeugen in Australien, suchen auf kleiner Weltreise aber noch ihre "Weltbeine"

Die Triathleten Lukas und Philip Pertl starteten mit guten Leistungen in die Wettkampfphase in Australien und Neuseeland.

Die Gasteiner Lukas und Philip Pertl haben sich erfolgreich unter die australische und neuseeländische Triathlon-Elite gemischt. Bei der ozeanischen Meisterschaft, die im Rahmen eines Sprint-Kontinentalcups am Samstag in Devonport, Tasmanien, ausgetragen wurde, landeten die Brüder auf den Rängen 9 bzw. 14 - eine gute Einstimmung auf den noch wichtigeren Weltcupbewerb in New Plymouth, Neuseeland, am nächsten Sonntag. "Dort geht es dann wieder um Olympiapunkte. Da wird es wichtig, frische Beine zu haben", sagt Lukas Pertl, der zum neunten Platz lief. "Ein solides Rennen in allen Disziplinen. Dass ich heute keine Weltbeine hatte, ist sicher auch der kurzfristigen, langen Anreise und der Zeitverschiebung geschuldet. Daher bin ich zufrieden, das war angesichts der Begleitumstände eine super Leistung."

"Fetter Hügel" raubte Kraft

Nach einem Schwimmen im Meer mit viel Wellengang ging es vor allem auf der Rad- und Laufstrecke zur Sache. Die Pertls hatten einen flachen Radkurs erwartet. "Und dann mussten wir einen richtig fetten Hügel vier Mal rauf. Da ist es um Leben und Tod gegangen", erklärt der mit 27 Jahren Ältere der Brüder. In einer rund 20-köpfigen Führungsgruppe ging es auf die abschließenden fünf Kilometer - mit gehörigem Tempo. Der australische Sieger Jacob Birtwhistle setzte sich mit einer starken Laufzeit von 14:27 Minuten durch. Lukas Pertl war eine knappe Minute langsamer. "Meine Beine waren beim Laufen dann nicht mehr frisch. Jetzt muss ich gut regenerieren."