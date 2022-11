Pertl-Brüder verdienten sich ihre Pause

Lukas Pertl landete beim Weltcup-Sprint in Chile auf Platz 17, sein jüngerer Bruder Philip zehn Plätze dahinter.

Die Gasteiner Triathleten Lukas und Philip Pertl haben ihre Wettkampfsaison erfolgreich beendet. Beim Weltcup-Sprint im chilenischen Viña del Mar kam Lukas am Sonntagabend als 17. ins Ziel, zehn Plätze vor seinem jüngeren Bruder. "Ein würdiger Abschluss. Ich habe mit einem guten Rennen noch wichtige Punkte für die Olympiaqualifikation gesammelt. Jetzt geht es in die wohlverdiente Pause", sagt Lukas Pertl, der auf der Laufstrecke einige Athleten überholte. Zuvor hatte der 27-Jährige nach dem schwierigen Schwimmen im kalten Pazifik mit meterhohen Wellen ("wie in der Achterbahn") in der Rad-Verfolgergruppe die Lücke zu den Führenden nicht zufahren können. "Ich hatte danach aber noch gute Beine."

Philip Pertl hielt auf den Schlusskilometern nicht mehr Schritt. "Beim Lauf habe ich gemerkt, dass ich zuletzt nur sporadisch trainieren konnte", sagt der 24-Jährige. Denn in den vergangenen Wochen stand für den Pongauer Polizeispitzensportler die Schule im Vordergrund. "Da ich trotzdem mein zweitbestes Weltcupergebnis heuer erreicht habe, bin ich zufrieden."