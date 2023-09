Triathlon: Philip Pertl holt Silber in Kirgistan - auch Janny und Hehenwarter überzeugen

Besser waren die drei Salzburger auf diesem Niveau noch nicht. Weitere Erfolge sollen folgen - noch am Sonntag.

Salzburgs Triathlon-Asse haben an diesem Wochenende viel vor. Ehe am Sonntag Lukas Pertl beim Weltcup in Karlsbad angreift und der Wahlsalzburger Patrick Lange in Nizza um seinen dritten Ironman-Weltmeistertitel kämpft, hat ein Trio bereits am Samstag aufgezeigt. Philip Pertl eroberte erstmals bei einem internationalen Elite-Wettkampf einen Podestplatz. Der Gasteiner lief in Cholpon-Ata, Kirgistan, auf den starken zweiten Platz, nur um sieben Sekunden geschlagen vom Deutschen Chris Ziehmer.

Hinter Philip Pertl glänzt auch Oliver Janny

In Kirgistan überzeugte mit dem Obertrumer Oliver Janny auch ein zweiter heimischer Athlet. Er landete als Neunter erstmals international in den Top Ten. Die Arbeit beim Schwimmen mache sich bezahlt. "Die Fortschritte sieht man richtig gut. Wenn wir dranbleiben, steige ich nächstes Jahr in der Führungsgruppe aus dem Wasser", sagt Janny, der am Samstag noch in der zweiten Radgruppe strampeln musste. Nach einem guten Radrennen fand er auch auf der Laufstrecke, die ihm nicht entgegenkam, seinen Rhythmus. "Ich bin echt glücklich, habe mein Ziel erreicht. Wieder eine gute Erfahrung."