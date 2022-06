Philip Pertl: Im Paradies wartet Kampf gegen die Hitze

Triathlet Philip Pertl ist stark in die neue Wettkampfsaison gestartet. Beim Weltcup-Sprint in Huatulco (Mexiko) will der 24-jährige Gasteiner am Sonntag weitere Schritte Richtung Weltspitze setzen. Er geht mit Startnummer 44 ins Rennen. Die 750 Meter im Wasser, das 20 Kilometer lange Radrennen und den abschließenden 5000-Meter-Lauf sollen aber nur wenige Konkurrenten schneller absolvieren. "Meine Form ist gut, die Motivation sehr hoch. Ich rechne mir Chancen auf einen Platz in den Top 15 aus. Das ist das Ziel", sagt Pertl, der in Mexiko ohne seinen Bruder Lukas auskommen muss. Die gemeinsamen Vorbereitungen mit Trainer Anton Kesselbacher sollen sich aber erneut bezahlt machen. "Huatulco zählt zu den heißesten Wettkämpfen. Es wird ein absolutes Hitzerennen", erklärt Philip Pertl, der die äußeren Bedingungen vor dem Wettkampf noch genoss. "Hier ist es wie im Paradies."

Der Salzburger Routinier Daniel Niederreiter lief bei der Crosstriathlon-Staatsmeisterschaft in Graz am Donnerstag derweil zum zweiten Platz. Der 43-Jährige lag nach 1000 Metern Schwimmen, 25 Kilometern auf dem Mountainbike und einem 8000-m-Crosslauf nur hinter dem Oberösterreicher Andreas Silberbauer, wurde aber Landesmeister vor Peter Huber (8. Platz).