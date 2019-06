Der Gasteiner Triathlet steckte die Komplikationen bei der Anreise in die Ukraine gut weg und präsentierte sich über die Sprintdistanz stark.

Triathlet Philip Pertl hat am Samstag beim Sprint-Europacup im ukrainischen Dnipro als 14. das Ziel erreicht. "Damit habe ich nicht nur mein bestes Europacup-Ergebnis, sondern auch die B-Kader-Norm für das Nationalteam geschafft", freut sich der 21-jährige Gasteiner, der nach einem mittelmäßigen Schwimmen gerade noch die etwa 50 Mann starke Spitzengruppe erwischte. "Das Radfahren war in der großen Gruppe dann recht entspannt."

Sehr fordernd war dafür der abschließende Lauf über fünf Kilometer, der - wie im Vorfeld erwartet worden war - über die Platzierungen entschied. Pertl lief nach einem guten Wechsel an fünfter Position weg, musste die Topathleten aber bald ziehen lassen. Am Ende fehlten als bester Österreicher zwölf Sekunden auf die Top 10. "Ein super Rennen", zieht der Heeresleistungssportler ein positives Fazit.

Und das, obwohl die Anreise am Donnerstag zuvor nicht ganz ohne Komplikationen verlaufen war. Nach einem Bremsschaden musste der Abflug abgebrochen werden. Die vierstündige Wartezeit, bis sich das AUA-Ersatzflugzeug dann in Bewegung setzte, stellte für den Pongauer aber kein Problem dar. "Ich habe eh geschlafen", sagt Pertl, der sich am Samstag dann auch ausgeruht und hellwach in starker Form präsentierte.

Quelle: SN