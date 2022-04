Triathlon: Philip Pertl lief in Nepal zu Spitzenplatz, seinen Bruder stoppte ein Schlagloch

Pongauer holte mit fünftem Rang viele Weltranglistenpunkte. Bruder Lukas Pertl vermied nur knapp einen Sturz, zerstörte aber sein Rad. Der Ärger nach dem Ausfall war groß.

Zwei Brüder in Pokhara, Nepal, zwei Geschichten: Philip Pertl, der Jüngere der beiden Gasteiner Spitzentriathleten, hat sein Ziel mit dem fünften Platz beim Sprintbewerb im Rahmen des Asiacups erreicht. "Für mich ist es super gelaufen und hat sich die Reise ausgezahlt. Ich habe gute Punkte gesammelt", sagt der 23-Jährige, der in der Weltrangliste einige Plätze gutmachen und unter die besten 200 der Welt vorstoßen wird.

Schlagloch stoppte Lukas Pertl

Nicht das Ziel erreicht hat Lukas Pertl. Der 26-Jährige fuhr mit dem Rad in ein tiefes Schlagloch - mit mehr als 50 km/h. Zwar konnte er akrobatisch einen Sturz und bis auf eine Brustprellung und Schürfwunden im Gesicht Verletzungen vermeiden. Doch ein Lenkerbruch und ein kaputter Reifen verhinderten ein Weitermachen. "Extrem ärgerlich, weil ich fit war und das Rennen bis dahin gut verlaufen ist", sagt Lukas Pertl, der als Vierter aus dem Wasser gestiegen war. Die Verfolgung des Spitzentrios wurde an der Seite von Bruder Philip in der zweiten von fünf Runden brutal gestoppt. "Wir waren gerade beim Aufholen. Sehr schade, das wären wichtige Weltranglistenpunkte geworden."

SN/privat Ehrung in Nepal: Philip Pertl wurde Fünfter.

Starkes Rennen von Philip Pertl

Philip Pertl musste nach dem Ausfall seines Bruders mehr Führungsarbeit in der Radgruppe übernehmen. Beim anschließenden Lauf war sein japanischer Konkurrent nicht zu halten. Mit großem Vorsprung lief Pertl aber zum fünften Rang. "Damit bin ich sehr glücklich", sagt der Pongauer, der wie sein Bruder die großartige Organisation in Nepal lobte. "Dass hin und wieder eine Kuh auf der Radstrecke stand, ist hier nicht zu verhindern. Insgesamt war der Wettkampf sehr professionell organisiert."