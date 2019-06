Der 21-jährige Gasteiner kämpfte sich am Samstag in einer wahren Hitzeschlacht zum 24. Platz beim Premium-Europacup in Holten. Als bester Österreicher darf er Mitte September zur U23-Europameisterschaft nach Valencia - und weiter auf einen Platz unter den Heeresleistungssportlern hoffen.

SN/pertl Philip Pertl wird bei der U23-EM an den Start gehen.