Der Salzburger Triathlet machte beim Sprint-Europacup in Malmö Werbung in eigener Sache.

Das erhoffte Top-15-Ergebnis ist Philip Pertl am Samstag beim Europacup in Schweden zwar nicht geglückt, als 19. war er aber immerhin bester Österreicher. Damit unterstrich der 21-Jährige seine Anwartschaft auf einen Startplatz bei der U23-EM Mitte September in Valencia.

"Auch wenn es nicht ganz die Platzierung geworden ist, die ich mir vorgenommen habe, bin ich mit dem Resultat zufrieden", meinte Pertl im Ziel. So lief es für ihn auf der Schwimmstrecke "besser als die letzten Male". Am Rad schloss er bald zur Führungsgruppe auf, konnte dort aber keineswegs zurückschalten. "Es war ein chaotisches Radrennen. Es gab viele Stürze und Verbremser. Da ist es ziemlich rundgegangen", erzählt Pertl. Ein Unfall direkt vor ihm kostete ihm dann nicht nur Kraft, da er die aufgerissene Lücke wieder schließen musste, sondern auch ein Pedal. "Das ist dabei gebrochen, das war aber kein so großes Problem."

Auf der Laufstrecke machte Pertl dann noch einige Plätze gut und hielt dabei als 19. auch all seine österreichische Mitstreiter auf Distanz. Damit hofft der Gasteiner, seine Chancen auf ein Ticket für die U21-EM noch einmal erhöht zu haben. "Ich glaube, ich habe zeigen können, dass ich zur EM gehöre", betont Pertl.

Quelle: SN