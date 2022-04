Pongauer Pertl-Brüder fühlen sich in Nepal fast wie zu Hause

Höhenlage in Pokhara ist wie in Gastein. Lukas Pertl hat Podestplatz im Visier.

Quer durch die Welt sind heuer die Salzburger Triathleten Lukas und Philip Pertl unterwegs. Nach einem dreiwöchigen Trainingslager mit dem österreichischen Nationalteam in Thailand ist das Brüderpaar Anfang März in Mexiko in die neue Saison gestartet. Mittlerweile sind die beiden Pongauer in Nepal gelandet, wo sie am Samstag ein Sprintrennen im Rahmen des Asiacups bestreiten.

"Wir sind gut angekommen und können hier auch gar nicht so schlecht trainieren", berichtet Lukas Pertl aus dem Wettkampfort Pokhara. "Es ist hier, wie man sich Nepal vorstellt. Es herrscht eine super Mentalität im Land, die Leute sind alle sehr freundlich. Die Straßen sind zwar schlecht asphaltiert, also für Triathlon vielleicht nicht optimal. Die Rennstrecke sieht aber super aus." Begeistert zeigt sich auch sein Bruder: "Das ist ein Land, wo ich schon immer hinwollte, weil ich ja in den Bergen aufgewachsen bin. Sich hier zwischen den höchsten Gipfeln der Welt aufzuhalten ist schon etwas Besonderes", sagt der 23-Jährige.

Eines erinnert jedoch an zu Hause. "Pokhara liegt wie unser Heimatort Gastein auf 800 Metern, das ist sozusagen optimal für uns", betont Lukas Pertl. Sein großes Ziel ist ein Platz auf dem Stockerl. "Das wird allerdings nicht leicht, weil allein drei schnelle Japaner mit am Start stehen. Aber ich fühle mich gut drauf und werde alles geben", versichert der 26-Jährige. Sein jüngerer Bruder Philip erwartet sich zumindest ein großes Abenteuer. "Und wir wollen uns für die weite Reise mit Punkten im World Ranking belohnen."