Starkes Comeback: Lukas Pertl läuft in die Weltspitze

Beim Weltcup-Klassiker in Südkorea meldete sich der Salzburger Pechvogel der Triathlon-Saison mit einem 14. Platz zurück. Sein verkühlter Bruder Philip musste nach einer erfolgreichen Attacke am Rad aufgeben.

Im Herbst nimmt der Gasteiner Triathlet Lukas Pertl noch einmal Fahrt auf. Nach einer bisher so enttäuschenden Wettkampfsaison, die mit einem Lenkerbruch begonnen hatte und zuletzt in einer Coronapause gipfelte, ist der 27-Jährige am Samstag beim Weltcup-Klassiker in Tongyeong (Südkorea) als 14. ins Ziel gekommen - als bester Österreicher und wohl größte Überraschung des Bewerbs. Denn der Pongauer war nur mit Startnummer 51 in das Rennen über die Olympische Bilanz gegangen.

Lukas Pertl mit erlösendem Rennen

...